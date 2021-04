Ruszyły zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Dworczyk o zainteresowaniu

Co z osobami, które przeszły COVID-19?

- Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoby, które przeszły zakażenie, powinny się zaszczepić po okresie mniej więcej 6 miesięcy czyli po 3 miesiącach od zdiagnozowania choroby, można się już zapisać do systemu - powiedział Dworczyk .

Gość programu przypomniał, że jest to realizacja wytycznych Rady Medycznej działającej przy premierze Morawieckim.

Dworczyk nie wykluczył jednak, że zasady te mogą ulec zmianie wraz z napływem większej liczby szczepionek do Polski.

- To jest jak najbardziej rozwiązanie dopuszczalne, natomiast te szczepienia można wykonywać wcześniej. Podkreślam: Większość rozwiązań, które teraz stosujemy jest związana z powolnym dostarczaniem przez producentów szczepionek. Ten problem dotyczy też innych krajów UE - powiedział szef KPRM.

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. 20 mln zaszczepionych Polaków do końca 2. kwartału?

Dworczyk odniósł się również do niefortunnych słów prezydenta Andrzeja Dudy, które padły po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Prezydent stwierdził wtedy, że w czwartek "zaszczepiono rekordowe 250 tysięcy osób", a według planów "do końca czerwca w Polsce będzie zaszczepionych 20 milionów osób".

Jak skomentował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień: "Nie znam cytowanej wypowiedzi prezydenta. Deklarujemy od kilku tygodni, że do końca 2. kwartału wykonamy 20 mln szczepień. Oznacza to, że będą to osoby zaszczepione pierwszą i drugą dawką. Wierzę natomiast, że tę liczbę znacząco przekroczymy, ale staramy się być odpowiedzialni w naszych deklaracjach".