Ruszyło posiedzenie Senatu. Marszałek Grodzki przedstawił plan działań

W tym kontekście zauważył, że najlepszą drogą do ochrony przed COVID-19 jest szczepienie. - Zachęcam jeszcze raz tych, którzy jeszcze nie skorzystali z dobrodziejstwa szczepień, żeby zrobili to jak najszybciej, bo to daje 99 proc. gwarancji, że nie umrą. To jest klucz walki z pandemią - stwierdził.