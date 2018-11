Rusza proces Marcina Dubienieckiego. Wydał mocne oświadczenie

Były mąż Marty Kaczyńskiej Marcin Dubieniecki jest oskarżony o wielomilionowe wyłudzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych. W związku ze zbliżającą się rozprawą Dubieniecki wydał oświadczenie.

Jak przekonuje w piśmie znany adwokat, wielokrotnie apelował do prokuratorów, aby jego proces toczył się jawnie oraz by ujawnili dowody w sprawie rzekomych nadużyć. Jak twierdzi, nie zostały one zaprezentowane, gdyż "prokuratorzy nigdy nimi nie dysponowali".