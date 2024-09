Runął zbiornik Topola. Zatrważające nagranie żywiołu

Dolny Śląsk od kilku dni walczy w powodziami. Reporter WP Jakub Bujnik poinformował, że runął przepust między zbiornikami Topola i Kozielno na Dolnym Śląsku. RZGW we Wrocławiu potwierdziło, że przed południem doszło do uszkodzenia zapory zbiornika Topola na rzece Nysa Kłodzka. "Woda przepływa przez przelew powierzchniowy do zbiornika Kozielno, następnie spływa korytem Nysy Kłodzkiej do zbiornika Otmuchów, pracującego obecnie zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami" - czytamy w komunikacie. Już wczoraj informowano, że "zbiorniki retencyjne Topola i Kozielno na Nysie Kłodzkiej przekroczyły dzisiaj maksymalne poziomy piętrzenia". Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, wezwał część mieszkańców miasta do natychmiastowej ewakuacji.

Rozwiń