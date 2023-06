Runął mit Putina. "Obraz poszedł w świat"

- Władimir Putin się wystraszył. Świadczy o tym najlepiej odwołanie się w porannym, sobotnim wystąpieniu do 1917 roku (to rok, w którym w Rosji miały miejsce dwie rewolucje - red.). Odwołał się także do "wielkiej smuty". Można było obrać narrację, że działania Prigożyna nic nie znaczą i zaraz pozbędzie się problemu, ale tak nie zrobił. Włodarz Kremla nawiązał do największych tragedii w historii kraju - uważa Pszczel. - Skoro on o tym mówił publicznie, to znaczy, że się bał - wyjaśnia.