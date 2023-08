Ruchy na froncie się nasilą. "Dlaczego zdejmować stopę z gardła Rosjan?"

Ja wierzę i ufam w to, co robi gen. Załużny. On i jego sztab działają w trudnych warunkach i robią to bardzo dobrze. Rozumieją, na czym polega zasada skupienia się na najważniejszym punkcie frontu. I myślę, że kiedy będą na to gotowi, to uderzą w jednym, konkretnym miejscu. Problem polega na tym, że Ukraina nie ma wciąż porządnego lotnictwa. My na Zachodzie w jakimś sensie oczekujemy, że Ukraińcy będą działali tak, jak my byśmy działali. To niemożliwe.