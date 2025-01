Ruch śledczych ws. poszukiwań Karoliny Wróbel. Mogło dojść do mataczenia

Karolina Wróbel, 24-latka z Czechowic-Dziedzic, zaginęła 3 stycznia 2025 r. Wyszła do sklepu nieopodal domu. Ostatni raz widziano ją w okolicach przejazdu kolejowego. Tropy prowadzą do pobliskich stawów.

Śledztwo w sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Zatrzymano 24-latka, który ma mieć związek ze zniknięciem Karoliny. Trafił do aresztu. Jak nieoficjalnie słyszymy, mężczyzna miał przyznać się do zabicia dziewczyny. We wskazanym przez niego miejscu policja i nurkowie nie znaleźli jednak żadnych śladów zabójstwa, ani ciała młodej matki.