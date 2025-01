Rubio o zakończeniu wojny. "Ustępstwa Rosji i Ukrainy"

Rubio, początkowo zwolennik wsparcia Ukrainy, poparł postulat Donalda Trumpa o szybkie zakończenie konfliktu . - To co zrobił Władimir Putin jest niedopuszczalne, ale ta wojna musi się skończyć - powiedział senator. Dodał, że konieczne będą ustępstwa obu stron .

- Mam nadzieję, że może się to zacząć od zawieszenia broni (...) Ważne jest, aby wszyscy byli realistami: będą konieczne ustępstwa ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także ze strony Ukraińców - powiedział Rubio. Ocenił, że celem Putina w rozmowach będzie "osiągnięcie maksymalnej przewagi negocjacyjnej, by mógł w praktyce narzucić Ukrainie neutralność, odbudować się i wrócić, by zrobić to (zaatakować) ponownie za cztery-pięć lat".