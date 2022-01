"Rubikon przekroczony". Ekspert o zachowaniu Kukiza

Agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem - to Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie MSWiA oraz Michał Kołodziejczak z AgroUnii. - To wszystko o czym mówimy, to poszlaki, ale jest ich tak dużo i tych pytań przybywa, więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że sprawa musi być wyjaśniona - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ocenił też, że komisja jest dobrą metodą wyjaśnienia zarzutów o szpiegowanie przeciwników władzy. - Wszyscy wiemy o inicjatywie Pawła Kukiza i opozycji. Myślę, że w tym momencie Rubikon został przekroczony - stwierdził gość Agnieszki Kopacz.