RPO w Sejmie. Adam Bodnar podsumował prace podczas 5-letnich rządów PiS

Adam Bodnar rozpoczął swoje wystąpienie od wyliczenia konkretnych osiągnięć jako Rzecznika Praw Obywatelskich. - Do naszego biura wpłynęło 59 tysięcy spraw, skierowaliśmy 184 wystąpienia generalne, RPO było stroną w blisko 200 sprawach sądowych - mówił w Sejmie Bodnar. Następnie prawnik przeszedł do podsumowania swojej całej kadencji, której duża część przypadła na rządy Prawa i Sprawiedliwości.

RPO przekonywał, że od października 2015 roku do obecnych czasów to " intensywne zmiany w kwestii praw człowieka, a zmiany społeczne wpłynęły na jego konstytucyjną funkcję ". Prawnik przypomniał, że przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyło się kilkanaście postępowań ws. zmian w sądownictwie.

- Jedynie odważna postawa sędziów sądów powszechnych stanowi ostatnią barierę przed dowolnością i arbitralnością władzy. Pojawia się pytanie, jak długo w warunkach przemocy symbolicznej będzie panować niezawisłość sędziowska i prawa do sądu - mówił Bodnar.

- Wartości konstytucyjne są zastępowane przed wolę suwerena i narodu. Jest ona definiowana przez osoby, które akurat dostały mandat do rządzenia. Wartości są redefiniowane, a postanowienia ustawy zasadniczej traktowane są jako przeszkoda - przekonywał RPO.

Adam Bodnar w Sejmie. "To nie podsumowanie działalności, a polityczna deklaracja"

Zupełnie inny obraz sprawy przedstawiła przedstawiła posłanka PiS. Anna Milczanowska zarzuciła Bodnarowi "zaangażowanie ideologiczne" i "brak sprzeciwu wobec naruszania uczuć religijnych". - Podczas komisji sprawiedliwości pan rzecznik powiedział, że swojego stylu urzędowania nie zmieni do końca swojej kadencji. Mam pytanie do niego - czy jest to zgodne z zapisami konstytucyjnymi o tym, że RPO nie może być członkiem partii politycznej? Nasz klub wystąpienie RPO traktuje nie jako podsumowanie swojej działalności, a polityczną deklarację - stwierdziła posłanka PiS.