RPO poprosił Radę Języka Polskiego o opinię ws. TVP. Jest odpowiedź

Prezes TVP Jacek Kurski odmówił emisji spotu "Polska to chory kraj", bo jego zdaniem "zawiera obraźliwą treść". Ma rację? O odpowiedź zwrócił się do językoznawców rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Już ją otrzymał.

W ramach kampanii społecznej "Narodowy Kryzys Zdrowia" Okręgowa Izba Lekarska przygotowała spot. Nie spodobał się on jednak Jackowi Kurskiemu. Głos w sprawie zabrała Rada Języka Polskiego. A wszystko dlatego, że poprosił ją o to rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar - donosi "Gazeta Wyborcza".

"Polska to chory kraj. Walcząc o władzę, politycy nie chcą skutecznie zająć się reformą ochrony zdrowia. Zmuśmy ich do ponadpartyjnego zakończenia Narodowego Kryzysu Zdrowia" - słyszymy w spocie. TVP odmówiło jego emisji z powodu "niezgodności z linią programową". RPO to jednak nie przekonało. Zwrócił Kurskiemu uwagę, że na TVP "ciąży szczególny obowiązek realizacji misji publicznej oraz oferowania zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu".