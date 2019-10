Wybory parlamentarne 2019. Jacek Kurski: pluralizm w TVP pomógł w wygranej PiS

- Dzięki pluralizmowi medialnemu, który TVP zapewnia Polakom, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rekordowy, historyczny wynik, najlepszy po ’89 roku - stwierdził w wywiadzie Jacek Kurski. Prezes TVP odniósł się także do doniesień o jego potencjalnej dymisji.

Przypomnijmy: według doniesień medialnych w Prawie i Sprawiedliwości zaczęto szukać winnego, który przyczynił się do porażki partii w Senacie. Podczas narady miało pojawić się nazwisko prezesa TVP. Według niektórych polityków PiS Kurski miał źle kierować programem w trakcie kampanii i to głównie przyczyniło się do porażki w wyższej izbie parlamentu . Domagali się oni natychmiastowej dymisji prezesa TVP.

Teraz do doniesień medialnych odniósł się główny zainteresowany. Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. - Ja jestem prezesem telewizji, a nie politykiem. Telewizja dba zaś o dopełnienie pluralizmu medialnego i równość szans w debacie publicznej w Polsce, a nie o wyniki poszczególnych partii. To jak z tego pluralizmu korzystają politycy i jak to się przekłada na wynik, to już sprawa rozliczeń wewnątrz świata polityki, a nie wobec TVP - stwierdził były europoseł PiS.