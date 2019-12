Jacek Kurski: gdyby "Wiadomości" lub TVP Info nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał

TVP i propaganda? Jack Kurski odniósł się do często stawianych zarzutów. - Gdyby "Wiadomości" lub nasz kanał informacyjny TVP Info nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał, bo w warunkach tak dużego pluralizmu, mediów społecznościowych i krytycyzmu widzów zostałoby to dostrzeżone i odrzucone - tłumaczy prezes stacji.

Szef TVP Jacek Kurski (PAP)

Jacek Kurski w rozmowie z braćmi Karnowskimi w tygodniku "Sieci" powiedział, że TVP jest "jedynym medium realnie broniącym tych wartości, które legły u podstaw dobrej zmiany w 2015 roku". - Dlatego wywołuje takie emocje - oświadczył w obszernym wywiadzie.

Prezes TVP dodał, że "telewizja przywróciła pluralizm do polskiej debaty publicznej". - Jest faktem, że redakcja "Wiadomości" składa się z ludzi przejętych Polską, broniących wartości dla większości Polaków najważniejszych, jak rodzina, chrześcijaństwo, prawda o narodowej historii. Jednak wszystko co ważne w "Wiadomościach" jest - podkreślił Kurski.

- Zgoda, że często inaczej niż u konkurencji, ale często dlatego, że to tam rządzi polityczna namiętność i chęć użycia każdego tematu jako amunicji przeciw obozowi Jarosława Kaczyńskiego - dodał Jacek Kurski, podkreślając, że jeśli redakcja "Wiadomości" i TVP Info "popełni błąd" to natychmiastowo jest naprawiany.

Odniósł się również do zarzutów, że "Wiadomości" to "program propagandowy". Według Kurskiego to "bzdura". - Gdyby "Wiadomości" lub nasz kanał informacyjny TVP Info nadawały propagandę, nikt by tego nie oglądał, bo w warunkach tak dużego pluralizmu, mediów społecznościowych i krytycyzmu widzów zostałoby to dostrzeżone i odrzucone - czytamy w tygodniku.

Przypomniano, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapytał Jacka Kurskiego w liście, czy w TVP funkcjonuje "czarna lista" osób, których nie można zapraszać. Szef TVP przyznał, że nie otrzymał takiej wiadomości, "ale to bzdura".

- Żadnej takiej listy nie ma. Każdy może spojrzeć na listę gości w programach publicystycznych, pełen pluralizm - tłumaczył Kurski w "Sieci".

To jednak nie wszystko. Bracia Karnowscy zasugerowali, że z racji nowego składu parlamentu może "należy przemyśleć kształt informacji i publicystyki". - Zgadzam się i mam wrażenie, że "Wiadomości" są dużo spokojniejsze, chwilami nawet nudne - ocenił prezes Kurski.

W najnowszym wydaniu tygodnika "Wprost" pojawił się tekst o kulisach kampanii Andrzeja Dudy. Można w nim wyczytać, że Jacek Kurski "niezbyt chętnie lansuje głowę państwa". Ma tak być od czasów, gdy prezydent zawetował dwie z trzech ustaw związanych z reformą sądownictwa.

Czy jest tak rzeczywiście? Jacek Kurski w wywiadzie dla "Sieci" podkreślił, że Andrzej Duda jest "kandydatem dynamicznym, zaprawionym w boju, obecnym na co dzień w powiatach, popularnym".

