Były dziennikarz TVP Info oskarża stację. "Wykorzystano mnie do ataku"

Były dziennikarz TVP Info Ziemowit Kossakowski zeznał w sądzie, że przełożeni ze stacji skłonili go do stworzenia materiału szkalującego lekarzy rezydentów. Przeprosił również dr Katarzynę Pikulską, która pozwała telewizję. Redaktor naczelny TVP Info Samuel Pereira uważa oskarżenia Kossakowskiego za "insynuacje".

We wtorek ruszył proces dotyczący oczerniania rezydentów przez Telewizję Polską. Przed sądem zeznawał m.in. autor materiału "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem" Ziemowit Kossakowski. Stacja przedstawiała młodych lekarzy jako krezusów, którzy jeżdżą na luksusowe wczasy i prowadzą wystawne życie. Mimo to, mieli domagać się podwyżek.

Kossakowski zeznał, jak zlecono mu stworzenie materiału. - To była sobota. Przyszedłem do pracy i dostałem polecenie, by szybko napisać coś na rezydentów. To wydawca portalu Tomasz Owsiński zlecił mi napisanie tego tekstu. Podesłał wszystkie potrzebne materiały, linki. Twierdził, że są zweryfikowane. Zgłaszałem wątpliwości w newsroomie, ale dostałem odpowiedź, że materiał jest wiarygodny - powiedział podczas rozprawy.