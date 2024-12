Rozwój Polski dzięki funduszom z UE. Na Podlasiu ocenili zmiany

Miliardy z Unii Europejskiej popłynęły do Polski w postaci dotacji i dofinansowań dla wielu projektów i inwestycji. Obecnie Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich. Jak zmienił się nasz kraj w ciągu ostatnich lat? Polacy ocenili zmiany z perspektywy Podlasia. - Myślę, że pieniądze są dobrze inwestowane, w końcu są inwestowane w to, co jest potrzebne dla ludzi i ważne. Jeżeli Unia daje to Polska powinna z tego korzystać – stwierdziła mieszkanka Białegostoku zapytana o to, czy Polska dobrze inwestuje środki z Unii Europejskiej. - Sądzę, że dobrze inwestują. Będziemy mieli ładniejszą Polskę i wszyscy na tym skorzystają. Jeżeli środki są pożytecznie wykorzystane to korzystanie wpływa na wszystko i ludzie są zadowoleni – przyznała kolejna rozmówczyni. - Bez tych pieniędzy bylibyśmy daleko, daleko w tyle. Widzę to nawet po swoim mieście Łapy, gdzie trwa przebudowa dworca, peronów, tunelu podziemnego dla samochodów – wyliczał mieszkaniec Podlasia. - Myślę, że jednak też mamy w tym jakiś udział – rzuciła kolejna białostoczanka. - No i dobrze, bo wszystko pięknieje – dodała. - Drogi krajowe i autostrady, korzystam i to będzie też dla przyszłych pokoleń – wyliczyła zmiany na plus ostatnia rozmówczyni. W całej Polsce do 1 grudnia 2024 roku podpisano ponad 102 tys. umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi blisko 595 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351 mld zł. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.