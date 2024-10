Rozwój gospodarczy Polski w UE. Oceny ekspertów stawiają sprawę jasno

- Oceniam pozytywnie wejście Polski do UE i korzystanie z jednolitego rynku UE. W latach ubiegłego wieku przez długi czas borykaliśmy się z przewagą importu nad eksportem, czyli borykaliśmy się z deficytem w handlu zagranicznym. Natomiast w momencie wejścia i potem korzystania z dobrodziejstwa jednolitego rynku, mamy tutaj równowagę, a nawet małą przewagę eksportu nad importem - stwierdził prof. Marian Noga z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. miało ogromny wpływ na zmianę dotychczasowej gospodarki Warszawy. W studiu WP gośćmi Patrycjujsza Wyżgi byli eksperci od spraw związanych z UE. Zapytaliśmy, jak na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Polska zmieniła się gospodarczo, dzięki możliwości, jakie zapewnia jednolity runek Brukseli. Nasi rozmówcy mówili jednym głosem, oceniając, że dla Warszawy otworzyła się szansa na ważną zmianę, z której Polacy dobrze skorzystali. - Wspólny rynek pozwala na to, że w sposób bardziej efektywny, optymalny, dokonuje się alokacji różnych towarów, usług i zasobów wewnątrz Unii. Jestem głęboko przekonany, że ten wspólny rynek daje nam dużo efekt energii - dodał dr Dariusz Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Zdaniem ekspertów, przystąpienie Polski do jednolitego rynku UE znacznie przyspieszyło rozwój gospodarczy kraju, zwiększyło konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej i przyciągnęło duże inwestycje zagraniczne. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej faktów w tej sprawie. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.