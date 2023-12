Rozwiąże Sejm? Rozważany ruch prezydenta

Stanie się tak, jeżeli budżet państwa nie będzie przekazany prezydentowi do podpisu do 29 stycznia. Tej ustawy prezydent nie może zawetować, jednak nie oznacza to, że musi ją podpisać. Prezydent może skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który jest kontrolowany przez PiS.