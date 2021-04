Rozprawa przed TK ws. RPO. Adam Bodnar o "niebezpieczeństwie"

W poniedziałek odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczącą kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich . Orzeczenie w tej sprawie jednak nie zapadło. Przewodnicząca składu orzekającego Julia Przyłębska zarządziła przerwę do 13 kwietnia.

We wtorek rano ruszyła ponownie rozprawa. Chodzi o sprawę konstytucyjności przepisu, zgodnie z którym Rzecznik Praw Obywatelskich pełni obowiązki po upływie swojej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę.

- Każdy przepis, który jest uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, a następnie taki wyrok jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, ma moc obowiązującego prawa. Na tym polega działalność TK i można powiedzieć pewne niebezpieczeństwo wiążące się z działalnością Trybunału, co do którego możemy mieć różne wątpliwości - powiedział Bodnar we wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami.