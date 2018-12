Rozprawa "króla oszustw na wnuczka" odwołana. Przyczyną protest w sądzie

Rozprawa Arkadiusza Ł. ps. Hoss przed poznańskim Sądem Okręgowym została odwołana. Mężczyzna na tę okazję został specjalnie konwojowany z aresztu w Warszawie. Powodem był protest pracowników administracyjnych. Zabrakło protokolantki.

Arkadiusz Ł. ps. Hoss to lider grupy wyłudzającej pieniądze od starszych osób. To on doprowadził do perfekcji metodę oszustw "na wnuczka" zostając nieformalnym królem mafii. Jego ofiarami padali seniorzy nie tylko z Polski, ale m.in. z Niemiec, Szwajcarii czy Luksemburga. W wyniku przestępczego procederu miał wyłudzić kilka milionów złotych w różnych walutach. Jego proces ciągnie się od już od kilku lat.