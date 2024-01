Rozpoczęło się spotkanie Hołowni z Bodnarem

Hołownia podkreślił, że jego głównym celem jest zapewnienie pokoju społecznego, ale opartego na regułach, które są identyczne dla wszystkich. Zaznaczył, że nie może to być prywatne prawo i sprawiedliwość tego czy innego ugrupowania. Wyraził swoje zaangażowanie w dążenie do pokoju społecznego opartego na regułach, podkreślając, że jest gotowy do podjęcia decyzji, które zapewnią ten pokój, przywracając ład i porządek.