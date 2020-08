Rozpoczęcie roku szkolnego. Ten spot oburzył nauczycieli. Wiemy, gdzie jest "idealna szkoła" z nagrania

"Kto by pomyślał, że dzieci zatęsknią za szkołą. Jednak teraz, po kilkumiesięcznej przerwie związanej z epidemią koronawirusa, najmłodsi wręcz nie mogą doczekać się powrotu do tradycyjnej nauki i spotkania z przyjaciółmi oraz nauczycielami" - czytamy na stronie TVP. Mowa o spocie "Bezpieczny powrót do szkoły", który przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas pandemii.