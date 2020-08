Rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do szkoły jednak tradycyjny

Powrót do szkoły 1 września. Większość szkół w Polsce, mimo pandemii koronawirusa, rozpocznie rok szkolny w terminie i wróci do nauki stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do placówek dostarczone zostały środki ochronne, takie jak płyny do dezynfekcji, a resort zbiera zamówienie na kolejne partie. W każdym województwie zostały zorganizowane spotkania, aby omówić reakcje na ewentualne przypadki zakażeń w szkołach.