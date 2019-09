Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dziś wypada pierwszy dzień szkoły. Podajemy harmonogram i zmiany reformy szkolnictwa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W poniedziałek drugiego września wypada pierwszy dzień szkoły. Udostępniliśmy oficjalny harmonogram i wymieniliśmy zmiany wynikające z reformy szkolnictwa.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – zmiany wynikające z reformy edukacji

Pierwszy Dzień Szkoły 2019 rozpoczął się dzisiaj w 24 tysiącach polskich placówek edukacyjnych. Wiadomo, że w inauguracji roku szkolnego wzięło udział aż 4 miliony 600 uczniów, z czego 385 tys. dopiero rozpoczęło naukę. Co istotne, Ministerstwo Edukacji narodowe wprowadziło zmiany, które będą dotyczyć również nauczycieli . Od 1 września znika obowiązek oceniania nauczycieli raz na pięć lat, a od tego miesiąca ich wynagrodzenie ma wzrosnąć o około 10 procent. Ponadto system awansu zawodowego wrócić do stanu sprzed września 2018. Zmiany zaszły także w kwestii opieki zdrowotnej uczniów. Od teraz obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie im dostępu do stomatologa. W przypadku braku takiego specjalisty na miejscu, dana placówka będzie zobowiązana do podpisania kontraktu z jednym z zewnętrznych gabinetów stomatologicznych (usługi będą finansowane z środków publicznych).

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 – dni wolne od nauki szkolnej

Pierwszym dniem wolnym od nauki szkolnej (poza weekendami) będzie piątek 1 listopada, kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych. Do szkół uczniowie nie pójdą również w Święto Niepodległości 11 listopada. W roku szkolnym 2019/2020 przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Uczniowie będą mogli cieszyć się jednak wolnym aż do czwartku 2 stycznia 2020, gdyż dzień wcześniej wypadnie Nowy Rok. Kolejnym dniem wolnych będzie obchodzone 6 stycznia Święto Trzech Króli, a następna przerwa od nauki będzie z okazji Wielkanocy i potrwa od 9 do 14 kwietnia. Jako że 3 maja to niedziela, majówka w roku 2020 będzie wyjątkowo krótka. Dniem wolnym od szkoły pozostanie jednak 1 maja, gdy obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. Boże ciało wypadnie 11 czerwca, a rok szkolny 2019/2020 zakończy się 27 czerwca. Dłuższy okres wolnego od szkoły wypadnie również podczas ferii zimowych, które zaplanowano dla poszczególnych województw według poniższej rozpiski/