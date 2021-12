Rozpad Unii Europejskiej możliwy? Jest niebezpieczeństwo

Węgry na czele antyliberałów

Kiedy w połowie grudnia prezydent USA organizował swój Szczyt dla Demokracji, jedynym państwem UE, które nie otrzymało zaproszenia, były Węgry. Joe Biden zaliczył je nawet do światowych "państw zbójeckich". A na nowo uformowana opozycja w tym kraju wykorzystuje to wykluczenie do ataku na reżim Viktora Orbana. Lider węgierskiej opozycji, Peter Marki-Zay, oświadczył, że "społeczność międzynarodowa traktuje Orbana jak wirusa". Dodał, że Orban długo i ciężko na to pracował, dążąc do bliskich stosunków zwłaszcza z Chinami, Rosją i Azerbejdżanem.