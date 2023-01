Rozmowy Ziobro - Morawiecki. "Jak to nazwać, jeśli nie kabaretem?"

Zbigniew Ziobro ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów rozmów ma być nie tylko ustawa o Sądzie Najwyższym, ale również o Sylwestrze Marzeń w TVP, na którym amerykański zespół Black Eyed Peas wystąpił w tęczowych opaskach. - Chcielibyśmy, żeby wokół tak ważnych spraw dla Polski jak KPO, była poważna polityka. Wszystkie kraje unijne, poza Polską i Węgrami, dostają od miesięcy setki milionów euro i je wydają. Węgry dogadały się kilka tygodni temu z Unią Europejską i dostaną te pieniądze. Jesteśmy ostatnim krajem, który cierpi z tego powodu, że rząd nie spełnia warunków, które sam podpisał - komentował w programie "Tłit" Michał Kobosko z Polski 2050. - Rząd jest sam ze sobą pokłócony. Morawiecki walczy z Ziobrą. Rząd walczy jeszcze z prezydentem Dudą. Jak to nazwać, jeśli nie kabaretem? Jak to powiedział prezydent Kwaśniewski, to jest kabaret, ale bilety są bardzo drogie i ich koszt jest ponoszony przez nas wszystkich. Oczekujemy, że na posiedzeniu Sejmu za tydzień rząd przedstawi projekt, który będzie miał sens i odblokuje działalność Sądu Najwyższego w kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów - dodał.