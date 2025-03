Rozmowy USA - Rosja. "Trump sam siebie wpuścił w pułapkę"

- Mam takie przeświadczenie, że Trump sam siebie wpuścił w pułapkę - stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska, pytana o kwestię rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Przedstawiciele USA i Rosji odbywają kolejne rozmowy w stolicy Arabii Saudyjskiej. Tymczasem rosyjskie pociski ze zwiększoną częstotliwością spadają na Ukrainę, zabijając ludzi i niszcząc infrastrukturę cywilną i energetyczną. - To jest taka naiwność, która jest bardzo groźna nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego zachodniego świata, dla Polski i krajów bałtyckich. (...) Amerykanom się wydaje, że cały świat myśli tak, jak tak jak oni - czy szczególnie tak jak Trump jego otoczenie - że wszyscy chcą po prostu w pokoju biznes robić. Tylko że tak nie jest - stwierdziła Kluzik-Rostkowska. - Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, w którym Putin tak upokorzy Trumpa, że ten się jakoś ocknie, no bo to jest chyba jedyny pomysł na to, żeby coś się zadziało - dodała.

