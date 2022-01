Rozmowy USA-Rosja. "Są dwa niepokojące aspekty"

W Genewie zakończyły się rozmowy delegacji USA i Rosji. Spotkanie odbyło się w ramach dialogu o stabilności strategicznej, natomiast tłem rozmów była koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. W ocenie redaktora naczelnego Res Publica Nowa Marcina Zaborowskiego "są dwa niepokojące aspekty związane z tymi rozmowami". - Strona amerykańska sugeruje, że nie możemy rozmawiać o rozszerzeniu NATO, nie możemy rozmawiać o stacjonowaniu rotacyjnym w Polsce i państwach bałtyckich, ale możemy rozmawiać o kwestii lokacji rakiet w Europie, włącznie z Europą Środkowo-Wschodnią, i o ograniczeniu ćwiczeń. To niepokojące, bo Rosja dokonuje ćwiczeń, np. Zapad, o bardzo szerokim zakresie, z wykorzystaniem bardzo dużej ilości jednostek, robi to stale, co dwa lata, a NATO dopiero niedawno rozpoczęło ćwiczenia wojskowe, militarne w Polsce i w państwach bałtyckich, i to na dużo mniejszą skalę. Jeżeli mielibyśmy to ograniczyć, to Rosja ma tu przewagę - tłumaczył w programie "Newsroom" WP. - Jeżeli chodzi o kwestie rakietowe, w tym roku ma dojść do zakończenia budowy części amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Polsce, w Redzikowie. Nie wiem, czy koncesje amerykańskie nie będą oznaczały, że obecność amerykańska miałaby być tutaj w jakiś sposób zredukowana - wskazał Zaborowski.