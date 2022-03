Rozmowy Rosja-Ukraina. Media o ustalaniach, szykuje się przełom?

Rosja w rozmowach o zawieszeniu broni nie domaga się już "denazyfikacji" Ukrainy i pozwoli, aby Kijów wstąpił do UE, jeśli wyrzeknie się aspiracji uczestnictwa w NATO - poinformował w poniedziałek Financial Times. Wcześniej szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podał, że "program minimum negocjacji to kwestie humanitarne".