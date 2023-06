Rozenek-Majdan zareagowała. Stanowczy głos z PO

Małgorzata Rozenek-Majdan może wystartować w zbliżających się wyborach? Celebrytka i gwiazda TVN miałaby pomóc Donaldowi Tuskowi w pokonaniu PiS - donosi "Super Express". Choć ona sama zaprzecza. Część polityków PO miało już jednak poprzeć ten pomysł. O potencjalny start Rozenek-Majdan pytany był w programie "Tłit" WP wiceszef Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. - Nie wiem, czy można nazwać to transferem, może to zgłoszenie aktywności. Dziś jest jeszcze za wcześnie na nazwiska. Układanie list to bardzo skomplikowany proces. Nie chce się odnosić do tej, czy innej osoby - podkreślał. - Te listy muszą być ułożone tak, żeby konsumowały ambicje wielu, wielu ludzi. Jednocześnie gwarantowały zwycięstwo. W związku z tym nie będę prowadził tego typu dywagacji na antenie żadnego medium - stanowczo mówił Arłukowicz.