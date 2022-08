Rozdrażnił rosyjskich dyplomatów. Zaparkował pod konsulatem

Rosjanie, mieszkający blisko swej ojczyzny, ale poza jej granicami, mają więcej odwagi, by jasno wypowiadać się na temat putinowskiej agresji na sąsiada. Anton Kalinin, który w Norwegii przebywa już od ponad 20 lat, jest przekonany, że jego rodacy są zagubieni, przerażeni, zwodzi ich krajowa propaganda i boją się głośno mówić, co im się nie podoba. Potrzebują jasnego przekazu, by zebrać w sobie więcej odwagi.