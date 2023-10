Rozbili sportowe porsche o drzewo. Poważny wypadek we Wrocławiu

W sobotę po godz. 17.00 doszło do poważnego wypadku na ul. Wilczyckiej we Wrocławiu. Na obrzeżach miasta rozpędzone porsche wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. We wnętrzu sportowego samochodu znajdowały się dwie osoby. Ich stan jest ciężki. Na miejscu musiało interweniować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.