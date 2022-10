"Różaniec do Granic Nieba" nie ma aprobaty Episkopatu

Przypomniał, że 18 maja 2020 r. Rada Stała KEP zwróciła się oficjalnie do fundacji Solo Dios Basta, "aby tego typu inicjatywy, które w zamyśle organizatorów mają mieć charakter szerszy niż diecezjalny, były konsultowane z Komisją ds. Duszpasterstwa KEP, ponieważ gremium to analizuje i akceptuje bądź nie – tego rodzaju projekty. Wtedy mają one wyższą rangę" – dodał.