Róża Thun walczy o odzyskanie wzroku. Nadal nie widać poprawy

Róża Thun przyznała w rozmowie z "Faktem", że z niecierpliwością czeka na moment, aż w końcu odzyska sprawność i wróci do pracy w Parlamencie Europejskim. Do tej pory przeszła trzy zabiegi, które polegają na podawaniu silikonowego oleju do wnętrza gałki ocznej. - Gdybym zauważyła niepokojące sygnały wcześniej, być może byłabym już zdrowa - powiedziała.