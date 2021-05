Róża Thun odeszła z PO. Leszek Miller komentuje

Róża Thun przekazała w mediach społecznościowych, że zrezygnowała z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Europosłanka opublikowała także list do swoich wyborców. Wyjaśniła w nim powody swojej decyzji. Thun poinformowała, że kulminacją było dla niej wstrzymanie się od głosu PO ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej zgody na zasoby własne UE - Funduszu Odbudowy. Co na to były premier Leszek Miller, także europoseł? - Szkoda, bo wprawdzie Róża Thun nie jest specjalnie aktywna na rynku krajowym, ale to jest zrozumiałe, bo jest z kolei bardzo aktywna w Brukseli, ma ugruntowaną pozycję. Szkoda, że odchodzi od swojej macierzystej partii - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Widać wyraźnie, że PO przeżywa olbrzymi kryzys. Pytanie, jak z tego wyjdzie. Życzę dobrze każdej partii opozycyjnej, bo im opozycja silniejsza, tym mniejsze szanse na zwycięstwo wyborcze PiS-u - podkreślił Miller.