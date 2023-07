Róża Thun krytykuje Donalda Tuska. "Argumenty, które mieszają ludziom w głowach"

- On przyjął taką metodę walki z PiS. Ewidentnie usiłuje wytrącić im broń z ręki. Możliwe, że to w niektórych przypadkach działa, jednak uważam, że to są argumenty, które mieszają ludziom w głowach. Boję się, że to będzie trudno naprawić, bo jeżeli partia rządząca i najsilniejsza partia opozycyjna mówią to samo, to potem trudno będzie robić wspólną opozycyjną politykę dotyczącą migrantów - mówiła Thun.