Rowerzysta staranował dziewczynkę i odjechał. Policja go znalazła

Siedmiolatka upadała na chodnik, na szczęście, dziecku nic się nie stało. Rowerzysta spadł z roweru, jednak po chwili pozbierał zakupy, które mu się rozsypały i odjechał. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci ze Strzelec Krajeńskich. Mundurowi zakwalifikowali, to zdarzenie jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i przeanalizowali nagrania monitoringu. Dotarli do mężczyzny, który wezwany do strzeleckiej komendy przyznał się do winy.