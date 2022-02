Rotterdam zdemontuje część mostu dla Jeffa Bezosa.

"To jedyna droga do morza" - powiedział agencji prasowej AFP rzecznik burmistrza Rotterdamu, dodając, że Bezos pokryje rachunek za operację. Decyzja spotkała się z gniewem Holendrów, ponieważ lokalne władze obiecały, że po gruntownym remoncie z 2017 roku most nie będzie już nigdy demontowany.