Rotacyjny marszałek Sejmu? Dla polskiej demokracji to bardzo dobry pomysł [OPINIA]

Wzmacnia to także poczucie wzajemnego szacunku koalicjantów. Co więcej, zazwyczaj umowy koalicyjne dające dominującemu w koalicji ugrupowaniu stanowiska marszałków Sejmu i Senatu na całą kadencję, powodują, iż mniejsze ugrupowania dążą raczej do zwiększania swojej władzy w ramach stanowisk ministerialnych, co może odbić się negatywnie na zasadzie trójpodziału władzy i zwiększać wpływ ministerstw na tworzenie prawa kosztem Sejmu.