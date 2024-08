Rosyjskie zagrożenie. Szwecja ostrzega Europę

- Od wielu lat mówimy o nielegalnych działaniach obcych sił, ale obecnie zauważamy tę różnicę i tendencję do zwiększonego podejmowania ryzyka przez Rosjan. To zmiana, którą traktujemy bardzo poważnie i podejmujemy działania, by zapobiegać temu zagrożeniu - powiedział szwedzkiej telewizji SVT Karl Melin, rzecznik Säpo.