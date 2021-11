Rosyjskie wojsko przy polskiej granicy? "Wroga postawa"

Aleksander Łukaszenka przekazał w czwartek, że poprosił Władimira Putina o przysłanie rosyjskich żołnierzy na granicę Białorusi z Polską. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski w programie "Tłit" WP ocenił, że postawa reżimu Łukaszenki jest wroga wobec Polski. Dopytywany o ocenę działań władz Białorusi, i czy mogą one dążyć do konfliktu zbrojnego, gość Patryka Michalskiego stwierdził, że jego ugrupowanie od dawna wskazywało na zagrożenie, także ze strony Rosji. - Część naszych zachodnich partnerów tego nie widziała - mówił poseł PiS. Apelował też do polityków o zachowanie roztropności, krytykując jednocześnie opozycję. Na uwagę prowadzącego, że to rządzący mają narzędzia do rozwiązania kryzysu, przyznał rację. - To oczywiście prawda, ale to politycy opozycji bagatelizowali sytuację - zaznaczył Wróblewski.