Rosyjskie wojska u granic? Kraje bałtyckie już alarmują

- Kraje wzdłuż wschodniej flanki NATO należą do najgorliwszych zwolenników Ukrainy -dodał William Freer, z brytyjskiego think tanku Council on Geostrategy. Jego zdaniem Rosja "może być skuszona, by skupić wysiłki na zastraszaniu lub zakłócaniu porządku w państwach członkowskich wschodniej flanki NATO i w ich obrębie".