Rosyjskie trumny na kółkach. Nie do wiary, że używają ich na froncie

W ubiegłym roku rosyjska armia zakupiła 2100 wózków Desertcross 1000-3. Pojazdy te co prawda dobrze radzą sobie z poruszaniem się w trudnym terenie, ale nie posiadają żadnego pancerza. A ponieważ armia Putina przewozi w nich piechotę na linii frontu, łatwo padają one ofiarami ukraińskich dronów-kamikadze i artylerii. Stają się one po prostu "trumnami na kółkach" dla podróżujących nimi piechurów, co potwierdzają liczne nagrania z linii frontu.