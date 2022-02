Rosyjskie pojazdy opancerzone w Rostowie. Wideo trafiło do sieci

Do sieci trafiło nagranie z obwodu rostowskiego na zachodzie Rosji, nieopodal granicy z Ukrainą. Widać na nim wozy opancerzone oraz żołnierzy, którzy są gotowi na rozkazy Władimira Putina. W poniedziałek wieczorem (21 lutego) prezydent Rosji wydał dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie, i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy. Zdecydował również o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, w charakterze "sił pokojowych". Wokół granic z Ukrainą, Rosjanie zmobilizowali - według nieoficjalnych danych - od 140 do nawet 200 tys. żołnierzy. Zdaniem ekspertów, jest to największa mobilizacja od czasów II wojny światowej.