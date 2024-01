Rosyjskie MSZ wściekłe na polskiego ministra. Jest reakcja

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skrytykowała wiceministra Andrzeja Szejnę za jego słowa o możliwym stacjonowaniu niemieckich żołnierzy w naszym kraju. - Reakcja nerwowa MSZ Federacji Rosyjskiej, a więc kraju terrorystycznego, na słowa szefa wiceszefa polskiej dyplomacji oznacza, że trafiłem w punkt. Powinniśmy jak najmocniej zabiegać o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, co czyni minister Sikorski, co czyni pan premier - mówił Szejna w programie "Tłit". Podkreślił, że nie traktowałby tego jako "komplement", ale wskazuje to, że "ma rację". - To jest chęć wywołania jakiegoś strachu. Chyba nikt nie traktuje poważnie słów pani Zacharowej, że nagle my zerwiemy współpracę lub będziemy się obawiać współpracy zbrojnej z Niemcami - dodał. Podkreślił, że w obecnej sytuacji istotna jest jak najściślejsza współpraca w ramach NATO. Dodał, że chciałby, by Polska i Ukraina nawiązały współpracę przemysłów zbrojeniowych.

