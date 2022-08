Rosyjskie MiG-31 w obwodzie kaliningradzkim. MON: mają pełnić służbę bojową przez całą dobę

Jak dodano w komunikacie, maszyny mają pełnić służbę bojową przez całą dobę. Samoloty wyposażone są w pociski Ch-47M2 Kindżał. To naddźwiękowe i hipersoniczne pociski balistyczne powietrze-ziemia, które zdolne są do przenoszenia ładunków konwencjonalnych, jak i jądrowych. Deklarowany zasięg pocisków wynosi ponad 2000 km. Mogą osiągać prędkość 10 Machów, czyli ponad 12 250 km/h, co w połączeniu z zasięgiem przenoszących je maszyn - myśliwców MiG-31 lub bombowców Tu-22M3, daje możliwość międzykontynentalnych ataków. Kindżały mają zdolność do wykonywania manewrów wymijających na każdym etapie lotu.