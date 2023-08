Rosyjski urzędnik uciekł do USA i wystąpił o azyl. "Jestem kierowcą ciężarówki, każdego dnia w innym stanie"

Konflikt doprowadził do utraty posady przez urzędnika. Obawiał się on, że na tym się nie skończy, bo nadal uznawany był za niebezpiecznego wichrzyciela i mogły go spotkać prześladowania ze strony wpływowych oligarchów, ludzi Kremla. Znakiem, że przeczucia były słuszne, była wiadomość, że wkrótce otrzyma powołanie do wojska i zostanie wysłany na wojnę w Ukrainie.