Uderzył w Putina w TV. Rosjanin aresztowany zaraz po wywiadzie

- Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że reżim Putina zakończy się z powodu tej wojny w Ukrainie - powiedział Kara-Murza serwisowi CNN+. - Nie oznacza to, że stanie się to jutro. Dwa główne pytania to czas i cena, a przez cenę nie mam na myśli pieniędzy. Mam na myśli cenę w ludzkiej krwi i ludzkiego życia, a to już jest przerażające. Ale reżim Putina się z tym skończy, a po Putinie będzie demokratyczna Rosja - słowa odważnego polityka przytacza wtorkowe wydanie serwisu NewsMax.