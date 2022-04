Putin persona non grata. Trudeau nie usiądzie przy jednym stole

- Nie możemy siedzieć z Władimirem Putinem przy jednym stole i udawać, że wszystko jest OK. Bo nie jest OK i to jego wina - powiedział Trudeau dziennikarzom przed czwartkowymi obradami kanadyjskiej Izby Gmin. - Rosja w tej chwili, wraz z nielegalną inwazją na Ukrainę, zahamowała wzrost gospodarczy wszystkich na całym świecie i nie może być konstruktywnym partnerem w tym, jak radzimy sobie z kryzysem - powiedział szef rządu w Ottawie.