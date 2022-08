Rosyjski polityk porównał Olafa Scholza do Hitlera. "Chce wywołać podobne nastroje"

We wtorek pojawił się w jednym wieczornych pasm propagandowych państwowej telewizji Rossija-1. Swoją wypowiedź na temat Scholza zaczął do kłamliwego stwierdzenia, że jest on "wnukiem hitlerowskiego zbrodniarza". Fake newsy na ten temat były już rozpowszechniane na Telegramie i w innych platformach społecznościowych w kwietniu. W rzeczywistości dziadek Scholza był kolejarzem, a nie generałem SS.