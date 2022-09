Rosyjski polityk i morderstwo. Finał głośnej sprawy

Araszukov próbował uciec przez galerię parlamentu, ale potem poddał się organom ścigania, które pojawiły się w ​​budynku, aby go aresztować. Nie przyznał się do morderstwa i innych, dodatkowych zarzutów. Ponoć w kieszeni miał już wówczas bilet lotniczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.